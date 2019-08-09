وزيرا الإسكان والآثار ومحافظ القاهرة يتابعون مشروع تطوير "عين الصيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع وزير الآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وممثلي الجهات المعنية.

أكد وزير الإسكان في بيان اليوم، أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهذا المشروع المهم، كما أن هناك متابعة دورية لخطوات التنفيذ، موضحاً أن ما يتم تنفيذه في الفترة الحالية من مشروعات تطوير مختلفة بمحافظة القاهرة، يُعد إنجازاً كبيراً في سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافي والتاريخي، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال كالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معاً مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، والقادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة في الوقت الحالي.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع، التوجيه بعقد اجتماع موسع مع أعضاء الغرف السياحية والفندقية، ودعوة أكبر عدد من المستثمرين المصريين والأجانب المهتمين بالأنشطة السياحية للاجتماع، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروع، ومناقشة مقترحاتهم للأنشطة المناسبة للمشروع، وإمكانية مشاركتهم بها، من أجل تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، ودفع عجلة التنمية بتلك المشروعات المهمة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال التكريك بالبحيرة، وتم التكليف بالانتهاء من أعمال إعادة تشكيل البحيرة بنهاية شهر أغسطس الجاري، وسرعة إعطاء اللوحات التنفيذية من قبل استشاري المشروع لشركات المقاولات للبدء في التنفيذ، والبدء في إصدار قرارات إزالة المنشآت المحيطة بالبحيرة، للبدء في أعمال التطوير، وكذلك دهان واجهات العمارات المواجهة لمتحف الحضارة، بالتنسيق بين محافظة القاهرة والشركة المالكة للعمارات.