رئيس بعثة الحج يلتقي حجاجًا مصريين ويستمع إلى مشاكلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

اجتمع وزير الموارد المائية والرى ورئيس البعثة الرسمية المصرية للحج، بحجاج بعض الوزارات مثل التجارة والصناعة والمالية والري ومجلس النواب.

وذكر بيان لوزارة الري اليوم، أن الوزير استمع إلى الحجاج والتعرف على مشاكلهم التى تلخصت فى عدم وجود بعثة طبية بالمنطقة التى يقيمون بها، وعلى الفور وجه البعثة الطبية بإرسال طبيب وصيدلي لمحل إقامتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما كانت هناك شكوى من شركة السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلة الحج لهم ومخالفتها لشروط التعاقد وطالب رئيس بعثة السياحة بمراجعة بنود عقد الشركة مع الحجاج والتحقيق فى المخالفات الموجودة.

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كما تم التنبيه على رؤساء اللجان الفرعية بالبعثة بالمرور الدوري على مقار إقامة الحجاج والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بشكل فوري.

تجدر الإشارة إلى قيام وزير الري بزيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة وتعرف على المراحل المختلفة لتصنيع الكسوة ووجه الشكر لإدارة المصنع وخادم الحرمين الشريفين والسلطات السعودية على ما يبذلونه من مجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أقصى سُبل الراحة لهم.

وقام الوزير بالانتقال إلى منطقة عرفات لتفقد المخيمات التى تم تجهيزها لحجاج البعثات الثلاثة (الداخلية والتضامن والسياحة) هذا العام واطلع على خطة تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات ابتداءً من غدٍ.

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