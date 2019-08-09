مصر | "كمية من المخالفات".. السيطرة على حريق مدرسة خاصة بجوار حي بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كمية من المخالفات".. السيطرة على حريق مدرسة خاصة بجوار حي بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بإحدى المدارس الخاصة بجوار حي بولاق الدكرور، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدرسة خاصة بجوار حي بولاق الدكرور بمنطقة فيصل.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها، دون وقوع أي خسائر بشرية وتبين نشوب الحريق بسبب احتراق كمية من المخلفات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.