مصر | "20 ألف جنيه".. سقوط سائق لسرقته سيارة ومساومة مالكتها بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "20 ألف جنيه".. سقوط سائق لسرقته سيارة ومساومة مالكتها بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على لص لقيامه بسرقة السيارة التي يعمل عليها وساوم مالكتها لإعادتها مقابل مبلغ مالي.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بقيام "سائق طرف المبلغة - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي" بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها وتسليمها المفتاح الأصلي للسيارة، إلا أنها في وقتٍ لاحق اكتشفت عدم تواجدها، فقامت بالاتصال بسالف الذكر وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة وجار تعقبها.

وفي وقتٍ لاحق قام سالف الذكر بمعاودة الاتصال بها تليفونيًا، وقرر بتواجد السيارة بمنطقة إمبابة بالجيزة ومساومة حائزيها له لإعادة السيارة مقابل دفع مبلغ مالي 20 ألف جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده إلى أن السائق سالف الذكر وراء ارتكاب الواقعة عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف باصطناع نسخة من مفتاح تشغيل السيارة والاستيلاء عليها ومساومة مالكيها، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.