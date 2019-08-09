مصر | محاولة تهريب بـ"36 مليون جنيه".. تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولة تهريب بـ"36 مليون جنيه".. تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضى عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (210) قضية تهريب، وكان من بين المضبوطات (ملابس جاهزة – أقمشة أجنبية الصنع – مواتير مستعملة - لعب أطفال -مستلزمات طبية – أمتعة شخصية – أدوات رياضية – معدات مطاعم – مولدات مستعملة – أدوات منزلية - ماكينات طباعة مستعملة - مستحضرات تجميل – معدات مستعملة - أجهزة كهربائية – مستلزمات كمبيوتر– أحذية رياضية - قطع غيار سيارات – معدات مستعملة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (36،148،449– ستة وثلاثون مليونًا ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا مصريًا).

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (3) قضايا تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة.. بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة ("مصرى- أجنبى بما يعادله بالجنيه المصرى" 2،382،200 إثنان مليون وثلاثمائة إثنان وثمانون ألفًا ومائتان جنيهًا مصريًا).

وفي مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية تم ضبط (132) قضية، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره ( 39،484 تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة أربعة وثمانون جنيهًا مصريًا).

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