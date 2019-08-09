مصر | محاولة تهريب بـ"36 مليون جنيه".. تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولة تهريب بـ"36 مليون جنيه".. تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضى عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (210) قضية تهريب، وكان من بين المضبوطات (ملابس جاهزة – أقمشة أجنبية الصنع – مواتير مستعملة - لعب أطفال -مستلزمات طبية – أمتعة شخصية – أدوات رياضية – معدات مطاعم – مولدات مستعملة – أدوات منزلية - ماكينات طباعة مستعملة - مستحضرات تجميل – معدات مستعملة - أجهزة كهربائية – مستلزمات كمبيوتر– أحذية رياضية - قطع غيار سيارات – معدات مستعملة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (36،148،449– ستة وثلاثون مليونًا ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا مصريًا).
وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (3) قضايا تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة.. بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة ("مصرى- أجنبى بما يعادله بالجنيه المصرى" 2،382،200 إثنان مليون وثلاثمائة إثنان وثمانون ألفًا ومائتان جنيهًا مصريًا).
وفي مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية تم ضبط (132) قضية، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره ( 39،484 تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة أربعة وثمانون جنيهًا مصريًا).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (22 عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة) وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (1،440 كيلو جرام مشغولات ذهبية مختلفة).
وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (18) قضية بمضبوطات بلغت (77،761) قرص مخدر وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 32،347 كيلو جرام ) وكمية من مخدر القات وزنت ( 17،200 كيلو جرام ) وكمية من مخدر البانجو وزنت ( 100 جرام ) و(25) طابع من مخدر LSD وكمية من نبات الماريجوانا وزنت (12 جرام) وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية: ضبط (14) قضية وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها تم ضبط (15) قضية متنوعة، من بينها ضبط حوالى 9497 قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام والأشكال".
كما نجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب السولار المُدعم من ضبط (4) قضايا وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط (1061) قضية (تسلل– تزوير مستندات من بينها "جوازات، إقامات، أختام، تأشيرات، رخص قيادة، محررات رسمية) وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط (6630) محكوم عليهم فى قضايا متنوعة وفى مجال الأمن العام تم ضبط (64) قضية جنائية (سرقات، إختلاس مال عام، نصب واحتيال، وانتحال، تسول، عدم حمل تحقيق شخصية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.