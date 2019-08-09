مصر | ضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي من ضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين.

وأثناء قيام قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بالمرور، بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط ( عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة مسكن") وبحوزته حقيبة بداخلها (مشغولات ذهبية- 19 ساعة يد مختلفة- 2 ميدالية فضية- هاتف محمول- جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى إستيشن").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم -يعمل طرفه وقيامه برعايته)، وأنه خطط لسرقة المسكن وفى سبيل ذلك استغل عدم وجوده بالشقة سكنه وتمكن من الدخول بإستخدام مفتاح كان بحوزته، والاستيلاء على المضبوطات.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

