مصر | بـ"قوات التدخل السريع" و"الشرطة النسائية".. استعدادت مكثفة لـ"الداخلية" بمناسبة عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"قوات التدخل السريع" و"الشرطة النسائية".. استعدادت مكثفة لـ"الداخلية" بمناسبة عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار استراتيجيتها برفع درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك فقد قامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التى تشهد تجمعات جماهيرية.

وكما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.