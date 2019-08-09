مصر | داخل "ثلاجة الموت".. رحلة مباحث التموين لضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "ثلاجة الموت".. رحلة مباحث التموين لضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أكثر من أربعة أطنان لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالغربية، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة زفتى – سبق ضبطه فى قضية إتجار فى اللحوم الفاسدة) بمعاودة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى اللحوم الفاسدة وبيعها للمطاعم والمحلات، وأنه يحتفظ بتلك الكميات بثلاجة تبريد خاصة به بدائرة قسم شرطة زفتى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش الثلاجة تم ضبط (كمية قدرها 4 أطنان و225 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى عبارة عن " لحوم مفرومة، كبده " ) والمعدات المتسخدمة فى تجهيز تلك اللحوم.