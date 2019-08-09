مصر | "ربط جثته بحجر ورماها في الترعة".. نهاية مأساوية لسائق توكتوك على يد صديقه بالمنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ربط جثته بحجر ورماها في الترعة".. نهاية مأساوية لسائق توكتوك على يد صديقه بالمنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واقعة جديدة كشفتها الأجهزة بوزارة الداخلية، بعدما تبلغ لقسم أول المنصورة من أحد الأشخاص بغياب نجله سائق التوك توك عن المنزل وعدم عودته.

وفي البداية، تم توجيه فريق بحث بمحيط منزل الشاب، وتم العثور على التوك توك الخاص به بالقرب من المنزل، وبدأت المباحث في استكمال دورها في البحث عن خيوط لكشف لغز اختفاء الشاب.

ووضعت المباحث خطة اعتمدت على مراجعة مكالمات هاتف المتغيب الأخيرة، والبحث عن مشاهداته الأخيرة بين جيرانه وأصدقائه، وعلاقاته ومدى خلافاته مع الآخرين، حتى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أصدقائه.

وكشفت تحريات فرق البحث، أن خلافات مالية واقعة منذ فترة بين المتغيب وصديقه الذي يعمل عامل ألوميتال، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صديقه وبمواجهته أنكر في البداية وبتضيق الخناق عليه اعترف بصحة التحريات وبوجود خلافات مالية بينه وبين صديقه المتغيب.

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وشرح المتهم تفصيليا بأنه قام بقتل صديقه بسبب هذه الخلافات قائلا: "وقعت بيننا خلافات وقمت على إثرها باستدراجه قاصدا قتله والخلاص منه، وعند وصوله قائدا التوك توك الخاص به، قمت باستقلاله وتوجهنا لقضاء بعض متطلباته".

واستكمل المتهم، وحال سيرنا تمكنت من قتله خنقًا وتخلصت من جثته بترعة قريبة من الزراعات بعد توثيقه بقطعة قماش معلقًا بها قطعة حجرية قاصدًا إخفاء الجثة بالمياه.

كما أضاف أنه لم يتمكن من بيع التوك توك فتخلص منه بتركه بالقرب من مسكن المجني عليه، وبإرشاد المتهم تم استخراج الجثة من المياه.