مصر | صفقة العيد.. سقوط "سيدة ومكوجي" وبحوزتهما 10 طرب حشيش وأسلحة نارية بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة العيد.. سقوط "سيدة ومكوجي" وبحوزتهما 10 طرب حشيش وأسلحة نارية بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط ربة منزل ومكوجي وبحوزتهما 10 طرب مخدرات وأسلحة نارية وذخيرة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام ربة منزل مقيمة بدائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة متخذة من مسكنها وكرًا لنشاطها الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وتم ضبطها وبحوزتها 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1،250 كيلو جرام، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تمكنت القوات من ضبط مكوجى مقيم بدائرة القسم وبحوزته بندقية آلية، 2 خزينة لذات السلاح، 6 طلقات نارية من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.