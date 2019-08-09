أخبار مصر | توقف الملاحة بين موانئ سفاجا والغردقة وضبا السعودي لبدء مناسك الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف الملاحة بين موانئ سفاجا والغردقة وضبا السعودي لبدء مناسك الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 306 شاحنة و119 سيارة وتوقف الحركة الملاحية بين مينائى سفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودي لإغلاق السعودية موانيها نظرا لبدء تأدية مناسك الحج على أن يتم استئناف حركة الركاب والبضائع بين الموانئ المصرية والسعودية بعد انتهاء المناسك وفتح الموانى السعودية بعد اجازة عيد الاضحى وبدء توافد عمالة موسم الحج من منتصف شهر اغسطس الجارى لموانى سفاجا والغردقة.

حيث شهد مينائي سفاجا والغردقة 35 الف راكب خلال الفترة من 26 يونيه حتى 4 اغسطس 2019 من خلال رحلات مكوكية حيث شهد ميناء سفاجا مغادرة 28 الف راكب بينما شهد ميناء الغردقة مغادرة 7 الاف راكب كما شهد ميناء نويبع سفر 12 الف و486 حاج و289 باص حج من خلال رحلات مكوكية على متن ثلاث عبارات ايلة،سينا،برنسيسة لنقل الحجاج من ميناء نويبع الى ميناء العقبة الأردني.

وأفادت الهيئة عن استقبال ميناء سفاجا اليوم لأخر الرحلات البحرية قادمة من ميناء ضبا السعودى وهم السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 87 شاحنة و 45 سيارة بينما استقبل الميناء بالامس السفينة BBC Adge وعلى متنها 444 طن معدات بترولية وغادرت السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 144 شاحنة و10 سيارة.

كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 16 شاحنة و53 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 59 شاحنة و11 سيارة.