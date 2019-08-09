أخبار مصر | خطيب الجامع الأزهر: يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطيب الجامع الأزهر: يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، المشرف العام على الرواق الأزهري، خطبة الجمعة من الجامع الأزهر والتي دارت تحت عنوان: "فضل يوم عرفة"، والذي أكد فيها على أن يوم عرفة هو من أعظم أيام السنة عند المسلمين على الإطلاق؛ لما خصَّه الله بكثيرٍ من الفضائل على سائر أيام السنة وأنه هو خير يوم طلعت عليه الشمس.

وحثَّ خطيب الجمعة المصلين على صيام هذا اليوم واغتنام أوقاته، حيثُ يُستحبّ للمسلم في يوم عرفة أن يُكثر من الأعمال الصالحة؛ ليدرك فضل ذلك اليوم وليُضاعف له في الأجر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم"صيامُ يومِ عرفةَ، أَحتسبُ على اللهِ أن يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَه والسنةَ التي بعده"، موضِّحًا أن المقصود بتكفير الذنوب في الحديث مشروطٌ بترك الكبائر لقوله تعالى (إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا).

واختتم الدكتور عبد المنعم حديثه بتهنئة المسلمين بعيد الأضحى المبارك ويوم عرفة، حيث يجتمع المسلمون فى هذا اليوم مجردين من كل المظاهر الدنيوية، مقبلين على المولى عز وجل بقلوب طاهرة، وأنهى الخطبة بالدعاء لمصر وللعالم الإسلامي أن يجنبهم الفتن وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وأن يعيد الأمن والأمان للمسلمين في كل بقاع الأرض.