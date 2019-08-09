أخبار مصر | وزيرة الصحة: توفير 22 ألف كيس دم من مختلف الفصائل كمخزون استراتيجي استعدادا للعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: توفير 22 ألف كيس دم من مختلف الفصائل كمخزون استراتيجي استعدادا للعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وضع خطة شاملة للتأمين الطبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يتم تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد بها للدرجة القصوى، وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وأشار مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إلى التنسيق بين كل من المستشفيات الجامعية ومراكز السموم والحروق وبين مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، مضيفًا أن أرصدة الدم على مستوى الجمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بلغ 22441 كيس دم من مختلف الفصائل، و42775 وحدة بلازما كمخزون استراتيجي، وذلك بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والإدارة العامه لبنوك الدم، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.