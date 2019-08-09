أخبار مصر | استعدادا لعيد الأضحى.. الدفع بـ2777 سيارة إسعاف مجهزة و10 لنشات نهرية ومروحيتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادا لعيد الأضحى.. الدفع بـ2777 سيارة إسعاف مجهزة و10 لنشات نهرية ومروحيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وضع خطة شاملة للتأمين الطبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يتم تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد بها للدرجة القصوى، وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بهيئة الإسعاف والتي بلغت أعداد سياراتها 2909 سيارة إسعاف مجهزة، حيث تم الدفع بـ 2227 سيارة لتوزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين، كما تم تخصيص 950 سيارة منها لنشرها على الطرق السريعة والصحراوية بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلي انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة.

كما أوضح، أن خطة التأمين الطبى تشمل التنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث، بالإضافة إلي تجهيز سيارات الإمداد الطبي بكميات إضافية من كل أصناف الأدوية والمستلزمات وأسطوانات الأكسجين للتحرك بها عند الحاجة.