أخبار مصر | "شباب الصحفيين": يقظة رجال الشرطة وراء سرعة اصطياد مرتكبي حادث معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين": يقظة رجال الشرطة وراء سرعة اصطياد مرتكبي حادث معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت جبهة شباب الصحفيين، بأبطال وزارة الداخلية الذين نجحوا في أقل من 72 ساعة في الوصول إلى مرتكبي الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط القصر العيني وتحديد هويتهم، وتمكنوا من تصفية أعضاء خلية حسم الإرهابية بعد مداهمة أوكارهم والقبض على آخرين من منفذي العمل الإرهابي الجبان مؤكدة الجبهة على إن يقظة وحرفية رجال الشرطة بقيادة ثعلب الداخلية وخبير المعلومات الأول في الوطن العربي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كانت وراء سرعة اصطياد العناصر التكفيرية من أعداء الوطن.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم : إن عيون مصر الساهرة على أمن وأمان المواطن وجهوا ضربة ساحقة للإرهابيين ولم يغمض لهم جفن بعد العملية الإرهابية الخسيسة وواصلوا الليل بالنهار من خلال تحركات في مختلف الاتجاهات وأخذوا بالثأر من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد، أضاف طوالة :كلما يبني الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعمر ويشيد المشروعات العملاقة بقوة وعزيمة الأبطال، وكلما ازدادت الإنجازات كلما ستزيد هذه العمليات الإرهابية التى تنفذها دول معروفة كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

وأوضح طوالة إننا في هذه اللحظات الاستثنائية الفارقة من عمر الوطن ونحن نحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله نجدد العهد والوعد بدعم أسود مصر من الجيش والشرطة في حربهما العادلة والشريفة ضد الإرهاب الأسود وخفافيش الظلام من بائعي الأوطان، ونحن نتسلح بإرادة حديدية نابعة من إيماننا الشديد بالرسائل الوطنية للقائد والزعيم عبدالفتاح السيسي وعلى قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.