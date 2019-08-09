أخبار مصر | استعدادًا للعيد.. رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات الجمهورية.. وغرفة طوارئ على مدار الساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادًا للعيد.. رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات الجمهورية.. وغرفة طوارئ على مدار الساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وضع خطة شاملة للتأمين الطبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يتم تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد بها للدرجة القصوى، وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والمرور المفاجئ على المستشفيات، للتأكد من تواجد الأطباء والفريق الطبى خلال أيام العيد، إلى جانب منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، وخاصة أقسام "الطوارئ"، "الرعايات المركزة"، "الحروق" و"السموم".