أخبار مصر | "صناع الخير" و"تحيا مصر" يستهدفان الكشف على عيون 1000 مواطن خلال يومين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير" و"تحيا مصر" يستهدفان الكشف على عيون 1000 مواطن خلال يومين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة قافلة طبية ضمن مبادرة الرئيس "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستمر على مدى يومين بمركز شباب دفنو بمركز إطسا، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم.

قال أحمد السماك، مدير مؤسسة صناع الخير للتنمية بالفيوم، أن القافلة نجحت أمس في الكشف على 331 مواطن في اليوم الأول بمركز شباب دفنو بمركز إطسا، وشهدت القافلة إقبال من قرى العمرية والعدوة والاعلام ومنشية عبد الله ومنشية بغداد، وخلال القافلة تم اكتشاف 95 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية، و150 حالة تحتاج لعمل نظارات طبية، حيث تتكفل المبادرة بكافة التكاليف دون أن يتحمل المواطن أية تكلفة.

وأضاف السماك، أن القافلة الثانية انطلقت اليوم، وتستهدف توقيع الكشف الطبى على عدد 1000 حالة من قرى مراكز الفيوم وإطسا وسنورس خلال يومى الخميس والجمعة 8 و9 أغسطس، حيث يتم التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تسجيل الحالات وتوفير وسائل لنقل المواطنين من نقاط التجمع بالقرى التى يتبعونها إلى مكان توقيع الكشف الطبى بمركز شباب دفنو ثم إعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم، بهدف التيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، كما يتم توفير النظارات للحالات المستحقة خلال 15 يومًا من توقيع الكشف الطبى.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، خلال تفقده القافلة، أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى التعاون مع كافة الجهات في القطاعين الخدمي والتنموي بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي وخاصة الأولي بالرعاية من البسطاء، مشيدًا بالجهود المثمرة لصندوق تحيا مصر فى توفير الرعاية الصحية والعلاجية لغير القادرين ورفع العبء عن كاهلهم، موضحًا أن هذه القافلة هى الرابعة التى ينفذها صندوق تحيا مصر فى محافظة الفيوم، حيث تم تنظيم قافلة علاجية بقرية المندرة التابعة لمركز الفيوم، وقافلتين بمركز إطسا، وتتوالى هذه القوافل العلاجية لحين استيفاء جميع الحالات المستحقة بالمحافظة، وأعرب المحافظ عن شكره للقائمين على القافلة على التنظيم الجيد والشكل الحضارى الذى تسير به، مشيرًا إلى ترحيبه بالمبادرات التى ينفذها صندوق تحيا مصر وتعود بالاستفادة على أهالى المحافظة.