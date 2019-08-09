أخبار مصر | "البعثة الطبية للحج" تتابع تصعيد المرضى على مستشفيات المشاعر لأداء فريضة الحج (صور)

ولفتت في بيان اليوم، إلى دخول 120 حالة للمستشفيات السعودية ، فيما غادرت 77 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 43 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 34 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 142 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وبدوره أكد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن البعثة الطبية تتابع مع وزارة الصحة السعودية تصعيد المرضي المصريين على مستشفيات المشاعر " مني وعرفات" لأداء فريضة الحج، موضحا أن أطباء البعثة يقومون بمتابعة المرضي بمستشفيات المشاعر على مدار ال 24 ساعة لمتابعة حالتهم الصحية.