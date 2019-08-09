أخبار مصر | بوابة الأزهر تقدم"ملفًا متكاملًا" للتعريف بمناسك الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوابة الأزهر تقدم"ملفًا متكاملًا" للتعريف بمناسك الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت بوابة الأزهر الإلكترونية هذا العام ملفًا متكاملًا عن آداب الحج وأحكامه، وكل ما يحتاج حجاج بيت الله الحرام معرفته عن كل نسك.

ويشتمل ملف الحج على فيديوهات تفاعلية توضيحية بالرسوم المتحركة لشرح مناسك الحج، بالإضافة إلى عدد من الإصدارات الخاصة بمناسك الحج وأحكام الأضحية.

ويأتي هذا الملف الخاص بالحج على بوابة الأزهر الإلكترونية للعام السادس على التوالي في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم بالعمل على رفع الجانب التوعوي لحجاج بيت الله الحرام والذي يتضمن تعريفهم وتوعيتهم بمناسك الحج وشعائره، وكذلك الأمور التي تخص النساء، والمسائل والمستجدات الفقهية في الحج.