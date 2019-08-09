أخبار مصر | رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع وزيرة البيئة خطوات تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع وزيرة البيئة خطوات تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث الخطوات التنفيذية لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة.

وتأتي تلك المباحثات في إطار تفعيل عقود تنفيذ المرحلة الأولي من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات التي تم توقيعها مؤخرا بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والتي شهدها د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت د. ياسمين فؤاد علي دعم الدولة لكافة الجهود التى تتم فى إطار تنفيذ منظومة رفع تراكم المخلفات والتخلص من مشكلة القمامة، مشيرة أن الركيزة الأساسية لإنجاح تلك المنظومة تتمثل في رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين.

واوضحت ان لدينا 26 مليون طن مخلفات سنويا من كافة المحافظات , لافتة إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشكلة القمامة في مصر هو ما يتعلق بالبنية التحتية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الخطة تستهدف وجود بنية تحتية تستطيع التعامل مع كم المخلفات التي يتم جمعها من مختلف المحافظات،, مشددة أن الهدف من الخطة زيادة الجمع السكني، وزيادة تدوير القمامة، وتقليل الدفن.

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وافادت وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة تتضمن ثلاثةبرامج الأول يتمثل في البنية التحتية وإزالة التراكمات التاريخية وإنشاء محطات وسيطة وخطوط لتدوير المخلفات ومدافن صحية ,موضحة أن الهيئة العربية للتصنيع ستتولي إزالة التراكمات التاريخية وانشاء المحطات الوسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء المدافن الصحية وتدشين 63 خط إنتاج لتدوير المخلفات والتي ينتج عنها وقود بديل وسماد عضوي.

واضافت أن المحور الثاني يشمل عقود تشغيل المدافن ومصانع التدوير من خلال إشراك القطاع الخاص , مشيرة إلي أهمية المحور الثالث متمثلا في المشاركة المجتمعية في تطبيق المنظومة ورفع الوعي للمواطن من خلال الحملات الإعلامية والتوعية لضمان استمرارتها وتحقيق أهدافها, كما أنها تتيح فرص عمل للشباب ضمن إطار هذه المنظومة بالإضافة إلى التشريعات اللازمة لتفعيل المنظومة.

وأوضح "التراس" أن مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة القمامة, مشددا على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إيجاد منظومة حضارية للحفاظ على البيئة ، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأضاف أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن مصر تسترشد بالتجربة الألمانية الناجحة في مجال إدارة المخلفات.

وأشار إلي أن دور الهيئة يتمثل فى تصنيع المعدات والآلات للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزي، وتنفيذ أعمال الصيانة لها للمحافظة علي المعدات، مؤكدا أن تصميم المنظومة تم بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.

وأضاف "التراس" أنه سيتم تنفيذ المدافن الصحية بنفس الطريقة الحديثة، وسيتم إزالة المقالب العشوائية الموجودة فى الأحياء والمدن، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات الألمانية ..