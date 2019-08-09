أخبار مصر | مستشفى سرطان الأطفال تحذر المصريين من اللحوم في عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى سرطان الأطفال تحذر المصريين من اللحوم في عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقبل المصريون في عيد الأضحى على تناول اللحوم بكميات كبيرة، بما قد تضر بالصحة العامة، وخاصة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، حتى أنه يشتهر بـ"عيد الحمة"، ولذلك نصحت دكتورة سحر خيري، استشاري التغذية العلاجية بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، المصريين في عيد الأضحى بعدم تناول كميات كبيرة من اللحوم وتنصح للبالغين بتناول 70 جم من اللحوم يوميا، وإذا تناول الشخص أكثر من 90 جم من اللحوم الحمراء في يوم معين، فيمكن تناول كميات أقل في الأيام التالية أو اجتياز أيام خالية من اللحوم بحيث لا يتجاوز متوسط الكمية التي يتناولها كل يوم 70 جرام.

أما الأطفال فيجب أن يتناولوا نظامًا غذائيًا متوازنًا، يشمل اللحوم أو غيرها من مصادر البروتين، ويعتمد احتياجهم من اللحوم على العمر والحجم.

وأضافت، اللحوم الحمراء هي مصدر غني للبروتين والدهون المشبعة والحديد والزنك وفيتامينات ب، والحديد ضروري لمساعدة خلايا الدم الحمراء في نقل الأكسجين، وتعتبر اللحوم الحمراء أفضل مصدر للحديد يمتصه الجسم، والزنك مطلوب من قبل الجسم لتخليق الحمض النووي، كما يساعد الجهاز المناعي على العمل بفعالية، ومن بين فيتامينات ب الموجودة بكثرة في اللحوم الحمراء، هي ب 6 المفيد للجهاز المناعي، وب 12 المفيد للجهاز العصبي.

وأشارت إلى، احتمالية احتواء اللحوم الحمراء النيئة على بكتيريا خطيرة، لذلك من المهم تخزينها وطهوها والتعامل معها بشكل مناسب، وغسل اليدين بعد التعامل مع اللحوم النيئة، وغسل أي أواني استخدمت في اللحوم النيئة.

وأكدت سحر خيري، على ضرورة عدم إعادة تسخين اللحوم الحمراء أكثر من مرة لمنع حدوث التسمم الغذائي بسبب تنامي البكتيريا بها، والاحتفاظ بدرجة حرارة اللحوم المطهوة طوال الوقت، لضمان عدم نمو البكتيريا.

واستطردت، عند طهو اللحوم يجب ألا تكون فيها نسب دهون مرتفعة، وتكون مسلوقة أو تعرضت للشواء بشكل كافي لتقليل الدهون بها، باعتبار أن هذه الطريقة في إعداد الطعام تقدم وجبات صحية بشكل أكبر، مع تقليل كمية الملح المضافة للأطعمة، خاصة أن نسبة الصوديوم تكون مرتفعة في اللحوم، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم، مشددة على ضرورة تناول اللحوم في وجبة واحدة فقط خلال اليوم، وليست في كل الوجبات،

ونصحت مرضى القلب والضغط والسكر والسمنة، بعدم تجاوز الكميات المقررة لهم، لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

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وأكدت على أن تناول السلطات الخضراء لها عامل أساسي في الوجبات الصحية، فمن ناحية تناولها قبل الوجبات تشغل مساحة كافية بالمعدة، وبالتالي تقلل من تناول اللحوم والأغذية الدسمة، كما توجد فيها الألياف والفيتامينات والأملاح التي يحتاجها الجسم.

وحذرت سحر خيري من الإسراف في تناول الأعضاء الداخلية للحيوان، مثل الكبدة والكلى والقلب والأمعاء والمخ وغيرها، لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة الضارة بصحة الإنسان.

ونصحت المصريين بالإقلال من تناول الحلويات والكعك خلال العيد، لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، ودهون ضارة بالصحة العامة، وعدم شرب المشروبات الغازية، وعالية السكر.

وأكدت على أن ممارسة الرياضة بصفة عامة لها دور فاعل في حرق الدهون، ونشاط الجسم، وتحسين الضغط ونسبة السكر.

وقدمت استشاري التغذية العلاجية بمستشفى 57357، نصائح تغذوية لمرضى السرطان في عيد الأضحى، مشيرة إلى ضرورة تناوله للحوم من مصادر آمنة، وخاصة التي تخرج بعد فحص الطب البيطري في المجازر العامة، وخاصة أن مريض السرطان يحتاج لكميات من البروتين حسب كل حالة، ووزن الجسم.

ويتناول الحلويات والكعك بكميات تتناسب مع السن والحالة الصحية، إضافة إلى الفواكة والسلطة الخضراء بعد تنظيفها جيدا، وشرب المياه بكميات لا تقل عن لترين يوميا لتعويض الجسم من فاقد المياه بسبب حرارة الجو، والتخلص من المواد الضارة بالجسم عن طريق الكلى، ونظرا لأهميتها في التمثيل الغذائي والتفاعلات الكيميائية في الجسم، وسيولة الدم.

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