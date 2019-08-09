أخبار مصر | السيد عبيد: الأطباء البيطريون في المجازر يقومون بعمل وطني لحماية المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيد عبيد: الأطباء البيطريون في المجازر يقومون بعمل وطني لحماية المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور السيد عبيد – الأمين العام لمجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين – جموع الأطباء البيطريين فى مصر بمناسبة العيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية والتقدم والنجاح فى عملهم أينما كانوا فى ربوع مصر الغالية، يحمون المصرين ويقفون حائط صد ضد الأمراض ومعدومى الضمير لوصول الغذاء من اصل حيوانى آمن لكل منزل.

أوضح عبيد أن الأطباء البيطريون فى المجازر يقومون بعمل وطنى من وازع ضميرهم لحماية المصريين من الامراض والاوبئة، وأنهم متواجدون فى عملهم بالمجازر حتى ثالث أيام العيد بدون اجازات تاركين أسرهم من أجل وطنهم وصحة المصريين.

أشاد عبيد بالاطباء البيطريين فى المجازر، مؤكدا انهم على مستوى عال من المهنية والخبرة العالية، وهم الضامن لعدم خروج أى ذبيحة من المجازر إلا السليمة منها، رغم الكميات الكبيرة جدا التى تخرج فى أيام العيد الأضحى.