شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إحلال وتجديد 60 ألف فدان بشبكات الصرف بالوجهين البحري والقبلي في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 الف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 /2020 وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها 44.500 ألف فدان بالوجه البحرى بالإضافة إلى 15.500 ألف فدان بالوجه القبلى .

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وأفاد بأن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10 ألاف فـدان .

واضاف «مدين» ان هذه المشروعات تشمل ايضا تنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش- ) وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه موضحا أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بتنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام 77.134 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 257% من اجمالى المستهدف خلال هذا العام الماضي وبتكاليف بلغت 554مليون جنيه.، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة في مجال الصرف العام 10 آلاف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.. بالإضافة لتنفيذ أعمال صناعية حيث بلغ قيمة ماتم تنفيذه 736 مليون جنيه .

واشار رئيس هيئة الصرف أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها في تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي إنتهى عمرها الإفتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل إلى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الايجابية في تحسين خواص التربه الطبيعيه والكيميائيه من حيث خفض منسوب المياه الارضيه وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربه والمياه الارضيه .مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات.