شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع «شاومي» الصينية تصنيع الأجهزة الذكية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أليكس شينج، نائب رئيس شركة شاومي الصينية Xiaomi، ولانسلوت ليو، رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة، تناول اللقاء بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر، وذلك بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين.

وتركزت المناقشات الرئيسية حول الفرص الاستثمارية لشركة شاومي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما تم بحث التعاون مع الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا وكذلك إمكانية التعاون بين شركة شاومي والشركات المصرية المحلية.

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وشهد اللقاء التأكيد على أن مصر تعد سوقا واعدة للشركة ونقطة انطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن «شاومي» شركة صينية عالمية عاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، وتتوافر منتجاتها حالياً في أكثر من 80 دولة حول العالم.

كما عقد الدكتور «طلعت» لقاء مع مسؤولي شركة «بي أو إي» BOE العاملة في مجال تقنية إنترنت الأشياء وتصنيع لوحات العرض الذكية، تناول اللقاء استعراض خطط الشركة الاستثمارية والتكنولوجيات التي تقدمها، وفرص التعاون المستقبلية في ظل تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد كبير من مشروعات التحول الرقمي، والسعي نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وشهد بحث التعاون في مجال صناعة الإلكترونيات، في إطار الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين بهدف زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في التصنيع الإلكتروني.

كما اجتمع الوزير مع كو تشينج، عميد كلية الإلكترونيات وهندسة المعلومات بمعهد هاربين للتكنولوجيا لبحث تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال تصميم البرامج التدريبية والتعاون في مجال بناء القدرات والذي يعد أولوية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف خلق قاعدة عريضة من الكفاءات الرقمية المدربة على أحدث التقنيات العالمية وبما يتواكب مع احتياجات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.