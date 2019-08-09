شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 21 ألف جنيه معاش أغسطس لـ3 أسر من إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلبات 3 أسر مقيمة في مصر، توقف صرف معاشاتهم الشهرية منذ شهر مارس الماضي لأسباب غير معلومة، والتواصل معهم ومع هيئة التأمينات الإيطالية «الأنبس» لعودة المعاشات لهذه الأسر.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن المستشار العمالى بميلانو عزت عمران تحرك على الفور لدى هيئتي التأمينات الإيطالية «INPS»، وإصابات العمل «INAIL»، للوقوف أسباب توقف صرف المعاشات الشهرية منذ شهر مارس الماضي لكل من المواطن «م .م. ح» من محافظة الشرقية، والمواطنة «ه .س. ب» من محافظة المنوفية، والمواطنة «ز. م ع» من محافظة الدقهلية.

واتضح من أن الهيئتين أوقفت صرف المعاشات لاستيفاء عدد من المستندات: منها شهادة البقاء على قيد الحياة، وقيد عائلي جديد كل حسب حالته، على أن يتم أرسالها إلى سيتي بنك، حيث إنه البنك المسؤول عن صرف المعاشات الإيطالية ومقرة مدينة لندن، وقام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع المواطنين الثلاثة وإرشادهم بالمطلوب وإرساله للمكتب وللبنك المشار إليه.

وأكد المستشار العمالي أنه بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة تم بالفعل تحويل معاش شهر أغسطس للثلاث أسر بإجمالي 1140 يورو، أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري، ويتواصل مكتب التمثيل العملي مع هيئتي التأمينات وإصابات العمل لصرف المتجمد من المعاش عن الـ 5 شهور لكل أسرة.