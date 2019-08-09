شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: لا توجد أزمة أسمدة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تنتج حوالي 21 مليون طن أسمدة أزوتيه سنويا و2 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية وحوالي 400 ألف طن سماد بوتاسي، وتستهلك مصر 50% من هذه الكمية، ويتم تصدير الفائض للخارج، لكن الشكوى غالبا ما تأتي في طرق ووقت توزيع الأسمدة وكمية الأسمدة المدعمة وليس من نقصها بالأسواق، حيث تتوفر الأسمدة بالسوق الحرة بالسعر العالمي.

وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات، أن تصدير الأسمدة للخارج يحقق عوائد كبيرة من العملة الصعبة، حيث تصدر مصر الأسمدة إلى معظم دول العالم، لذا فإن تصدير الأسمدة يقوي الاقتصاد الوطني ويضيف قيمة مضافة كبيرة للخامات المصرية للاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة وتعظيم المردود الاقتصادي منها فمصر تملك مخزونا كبيرا من الغاز الطبيعي والفوسفات، حيث يقدر احتياطي مصر من الفوسفات بنحو 3.1 ترليون طن.

وأوضح أبوصدام أن افتتاح المجمع الأضخم في الشرق الأوسط لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية هو تجسيد حي للاستفادة من القيمة المضافة للخامات المصرية الطبيعية بعد تصنيعها بدل تصديرها خامات بأسعار زهيدة، مشيرا إلى أن هذا المجمع نتيجة لجهود كبيرة للدولة وللحكومة المصرية، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء المجمع 12 مليار جنيه وبدء عملية إنشاء المجمع في إبريل 2017 وانتهت أغسطس 2019 وسينتج المجمع مليون طن سنويا فوسفات و180 ألف طن من الأحماض بإجمالي 2.3 مليون طن أسمدة سنويا، وسيخصص أغلب إنتاج المجمع للتصدير للخارج.