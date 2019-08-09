شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» ترفع حالة الاستعداد لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعليمات المشددة للدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمنع التعدي على الأراضي الزراعية أكد المهندس محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي انه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعديات وإزالتها في المهد بالتعاون مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة في المحافظات .

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وأضاف صلاح انه تم الغاء إجازات جميع العاملين في إدارات حماية الاراضي على مستوى الجمهورية وان غرفة العمليات تتلقى الشكاوى على الخط الساخن رقم

0237499385 .

وناشد رئيس حماية الاراضي المواطنين بالابلاغ فورا في حالة رصد مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء مشيرا إلى أن وزير الزراعة سوف يتلقى تقريرا يوميا خلال الإجازة حول جهود الإدارة في منع التعدي على الأراضي الزراعية.

وحذر رئيس حماية الاراضي المواطنين من اللجوء إلى التعدي على الاراضي الزراعية لانه سوف يتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين واحالتهم إلى النيابة العامة مشددا على ان القانون يمنح الحق لاجهزة حماية الاراضي بالتصدي لاية مخالفات مهما كان حجمها لاستصدار قرارت فورية للازالة لحماية الاراضي الزراعية من مخالفات التعديات.