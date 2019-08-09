شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الجامعات»: بدء تسجيل اختبارات قدرات «فنون جميلة وتطبيقية» للشهادات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق، بدء تسجيل اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية «الصناعية» عام 2019، وهي كليات (الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (عمارة وفنون)، والكليات التكنولوجية.

ويستمر الموقع في تلقي طلبات الاختبارات إلكترونياً حتى السبت 17 أغسطس، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد 18 أغسطس وحتى 21 أغسطس المقبل.

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وشدد «عطا»، على الكليات المعنية الالتزام بعقد امتحانات القدرات، وبإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج، على أن يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

وأوضح مكتب التنسيق أن الامتحانات تجري في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية بين الطلاب.

وأكد أنه يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة «عمارة – فنون»- الكليات التكنولوجية) وفقاً للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي، وطلاب الثانوية الصناعية نظام (3سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي، على أن يتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.