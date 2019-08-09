شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: بدء تنفيذ المشروع القومي لـ«اللياقة البدنية والصحة» لطلاب الجامعات والمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنفيذ المشروع القومي لـ«اللياقة البدنية والصحة» لطلاب الجامعات والمعاهد، وذلك في ضوء خطة الدولة للنهوض بالرياضة وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة، من أجل الارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، وتوفير فرص الممارسة الرياضية.

وناقش «عبدالغفار» تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حول المشروع القومي للياقة البدنية والصحة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، وتعزيز قيم الانتماء، والمواطنة، والولاء للوطن لدى الطلاب، فضلا عن رفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب؛ للوصول إلى متطلبات الصحة العامة، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية، وكذلك تأصيل دور الأنشطة الرياضية؛ لتفعيل الممارسات الإيجابية تجاه الوطن.

وأوضح «عبدالغفار» أن الفئات المستهدفة من هذا المشروع هم طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والأشخاص ذوي الإعاقة من طلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات، مضيفاً أن البرامج المقترحة تضمنت العديد من المشروعات منها: المشروع الأول: «الحياة النشطة» مسابقات على مستوى الصفوف الدراسية وتشمل: (قياس مستوى اللياقة البدنية لكل طالب بالجامعة، عمل متوسط حسابي لكل صف دراسي، عمل خريطة للياقة البدنية على مستوى الجامعات)، والمشروع الثاني: على مستوى الكليات «الطلاب» وتمثل الصفوف الأربعة للكلية، المشروع الثالث: «الأساتذة» وتمثل جميع القطاعات الجامعية، والمشروع الرابع: البطل الذهبي للياقة البدنية على مستوى الجامعات المصرية، بينما يتضمن المشروع الخامس بطولة اللياقة البدنية للطلاب والطالبات الأفارقة.