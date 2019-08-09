شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ترفيهية ومسرحيات تاريخية.. القرية الفرعونية تحتفل بعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل القرية الفرعونية، بعيد الأضحي المبارك، هذا العام، بتقديم مجموعة جديدة من العروض المسرحية التاريخية والتي ترتبط بالعيد، قام بتأليفها وإخراجها والتمثيل فيها فريق عمل القرية، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية للزوار.

ولإدخال السعادة على الزوار، تقدم هذا العام القرية الفرعونية موكب السعادة إلى جمهورها، بالإضافة إلى عروض التنورة ومسرحية الظل التاريخية والتى تجسد حياة سيدنا إبراهيم، وذلك يوم الأحد الموافق ٨ أغسطس، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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أما يوم الإثنين ثاني أيام العيد، فأنت على موعد مع موكب آخر من السعادة، ومسرحية وليد والخروف، والشر النوبي، ومسرحية حتشبسوت، وفي نهاية اليوم تجرى مسابقة البحث مع الخروف.

يوم الثلاثاء، ثالث أيام العيد، يتميز ببرنامج خاص يتضمن موكب السعادة ومسرحية «وليد والخروف»، والجديد في اليوم هو الشو الإفريقي والموكب الفرعوني.

والأربعاء، رابع أيام العيد، فسيتم تقديم مسرحية وليد والخروف ووفاء النيل، وفقرات الفنون الشعبيوتختتم القرية برنامجها الترفيهي لعيد الأضحي المبارك، بتقديم عرض الموكب الفرعوني لزوارها، وذلك يوم الخميس الموافق ٨/١٥.

هذا وتتقدم القرية الفرعونية بالجيزة بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، متمنية له دوام السعادة.