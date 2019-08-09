شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» توضح الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على فيس بوك، الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد.

وقالت الدار إن الصيغة هي:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وأكدت الدار في بيانها: «أن هذه التكبيرات هي صيغة شرعية صحيحة وصفها الإمام الشافعي رضي الله عنه بالحُسْن، فمن ادعى أن هذه الصيغة المشهورة بدعة فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دليل، ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهيُ من نهى عنها غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه».