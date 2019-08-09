شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: حملات مكثفة لضبط الأسواق والمحال المخالفة بمدينة الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تكثيف حملات ضبط الأسواق والمحال المخالفة بالمدينة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والتراخيص اللازمة للتشغيل، لمنع انتشار المظاهر العشوائية بالمدينة.

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وأوضح رئيس الجهاز أنه تم شن حملة موسعة، بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، لإزالة ورفع الإشغالات ومراجعة رخص التشغيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لتعديهم على ممرات المشاة ومخالفتهم الأنشطة المصرح بها، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات ورفع عدادات المرافق بالمحال المخالفة بالأسواق التجارية بالأحياء الأول والثاني بمعاونة شرطة التعمير.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات ضبط المخالفات خلال الفترة القادمة لتشمل كافة أنحاء المدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه تم تخصيص أماكن لبيع الأضاحي بالمدينة، قبل عيد الأضحى المبارك لمنع انتشار المظاهر العشوائية، مشيراً إلى أن قوة التدخل السريع بإدارة أمن جهاز المدينة قامت بإخلاء شادر أضاحي عشوائي بالتجمع الثالث، وتم التنبيه على التجار المتواجدين بعدم العودة مرة أخرى، والالتزام بالأماكن المحددة من قبل الجهاز، والتي تم الإعلان عنها سابقاً.