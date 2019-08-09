شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد عبدالعال، في برقية تهنئة بعثها للرئيس السيسي، أن الرئيس بذل غاية الجهد للوفاء بالأمانة لتبلغ مصر وشعبها مرفأ الأمن والاستقرار ليعيش كل مواطن آمنا في سربه عزيزاً في وطنه، في دولة مدنية حديثة تفتح طريق المستقبل لتتحقق طموحات الأجيال والتلاحم بين فئات المجتمع والحفاظ على هيبة الدولة، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

وفيما يلي نص برقية التهنئة التي بعثها رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية:

«فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي باسمي واسم أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن يرفُل بقيادتكم في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.

إن ما تحقق على أيديكم- يا سيادة الرئيس- منذ أن منحكم الشعب ثقته كثير وعظيم في وقت كانت تحيط بنا فيه الأنواء ويتربص بنا الأعداء، فبذلت غاية الجهد للوفاء بالأمانة، وهي عظيمة- حتى استطعت أن تبلغ بمصر وشعبها مرفأ الأمن والاستقرار ليعيش كل مواطن آمنا في سربه، عزيزاً في وطنه، في دولة مدنية حديثة، تغلق الأبواب أمام أي فساد، وتفتح طريق المستقبل الذي تتحقق فيه طموحات الأجيال، والتلاحم بين فئات المجتمع وحماية نسيجه ووحدته الوطنية، والحفاظ على هيبة الدولة، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، بفضل حرصكم على تعزيز وتقوية العلاقات العربية والأفريقية واتباعكم سياسة متوازنة تؤمن باتباع السلم في حل النزاعات الإقليمية.

وشعب مصر لا ينسى لكم وقفتكم العظيمة وتلبية ندائه لحمايته من فئة قليلة ضلت سواء السبيل، أرادت استلاب هوية الوطن وتفتيت لٌحمته وتحويله إلى بركة من الدماء والأشلاء.

نرجو المولى- عز وجل- أن تعود هذه الأيام وقد قضى لمصر وشعبها ما ترنو إليه من آمال كبار ليبلغ شعبها أعلى مراتب السعادة والرخاء.

وكل عام وأنت بخير».