شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 51 ألف طالب تقدموا بتحويلات تقليل الاغتراب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق، أن عدد الذين تقدموا بطلبات تحويلات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من المرحلتين الأولي والثانية بلغ حتي الآن 51 ألف طالب وطالبة، والذين وزعوا على أماكن جغرافية بعيدة عن مناطقهم الجغرافية.

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وقال «عطا» في تصريحات الجمعة، إن موقع التنسيق مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الثلاثاء 20 أغسطس الجاري، مشددًا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، ومشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي: «التحويل المناظر ويكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط»، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأشار «عطا» إلى أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، فلابد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.

وأكد «عطا» أنه فيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية.