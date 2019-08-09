خلال يوم.. تنفيذ 54 ألف حكم قضائي وضبط 35 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن عدة حملات أمنية مكثفة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري، 144 قضية مخدرات، 29491 مخالفة مرورية، 2519 مخالفة مرافق، وتنفيذ 54961 حكم قضائي متنوع. جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية. جرى تحرير المحاضر اللازم حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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