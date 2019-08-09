"العصابة عايزة فدية".. كشف حيلة سائق حاول ابتزاز مخدومته بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، سائقا لاتهامه بسرقة السيارة التي يعمل عليها، ومساومة مالكتها على مبلغ مالي من أجل إعادتها.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من ربة منزل أفادت فيها قيام السائق الذي يعمل لديها بسرقة السيارة الخاصة بها من منطقة النزهة، ومساومتها على مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه من أجل إعادتها إليها.

Advertisements

وأضافت بأنها اكتشفت عدم تواجد السيارة أسفل منزلها، بعدما تركها السائق أسفل المنزل، وحينما اتصلت به لتستعلم عن مكانها، أخبرها بأنه أرفق جهاز "GBS" بالسيارة وجاري تعقبها لمعرفة مكانها، وأنها فوجئت به بعد ذلك يجرى اتصالًا هاتفيًا بها يخبرها فيها، بأن السيارة بحوزته في منطقة إمبابة ويطالبها بمبلغ مالي من أجل إعادتها له.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده إلى معرفة أن السائق سالف الذكر وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف باصطناع نسخة من مفتاح تشغيل السيارة، والاستيلاء عليها ومساومة مالكتها، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.