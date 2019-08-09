ضبط تاجرة مخدرات بكيلو حشيش ومكوجي بسلاح ناري في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقت الاجهزة الأمنية بالجيزة القبض على إحدى السيدات بإمبابة لقيامها بالاتجار في المواد المخدرة وآخر بحوزته سلاح ناري.
كانت وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من ضبط ( ربة منزل– مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالاتجار في المواد المخدرة متخذة من مسكنها وكراً لنشاطها الإجرامي، وبحوزتهما (10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
كما تم ضبط (مكوجي مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (بندقية آلية، عدد 2 خزينة لذات السلاح، 6 طلقات نارية من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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