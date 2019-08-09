صفقة العيد.. إحباط ترويج 150 طربة حشيش ونصف كيلو هيروين بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات، حملات أمنية بالمحافظات لضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط ( ثلاثة عناصر إجرامية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة) مُتخذين من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وبحوزتهم ( 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت واحد كيلو جرام – مبلغ مالي قدره 225000 مائتان وخمسة وخمسون ألف جنيه – سيارة ملاكي – سلاح أبيض – 3 هاتف محمول).

كما تم ضبط ( عاطلان) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة ، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح ، وبحوزتهما ( 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام -مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

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وضُبط ثلاثة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة) حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم (18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 واحد كيلو وثمانمائة جرام –مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).

وأثمرت الجهود عن ضبط نصف كيلو هيروين بحوزة عدد من الأشخاص بمحافظات الإسماعيلية الإسكندرية والمنيا وبور سعيد قبل قيامهم بترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.