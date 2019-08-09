أبرزها شيكات وكارنيهات صحفيين ومحامين مزروة.. تفاصيل سقوط عصابة التزوير بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، القبض على تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصصوا فى تزوير جوازات السفر واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوربية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن تورط (4 أشخاص، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بنشاط واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية منها جوازات السفر والشهادات الحتمية واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوربية في عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (100 ألف إلى 150 ألف جنيه مصرياً) عن كل شخص متخذين من حجرة مستأجرة ومحل خردوات بمنطقة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي غير المشروع وسيلة للثراء والكسب السريع عابثين بأرواح ضحاياهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن الوطني وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط ( ثلاثة من المتهمين ) في حيث تبين هروب الرابع ، وبتفتيش محل الخردوات الخاص بالمتهمين وكذا الحجرة المستأجرة تم العثور على ( 453 ) نماذج أكلاشيهات لأختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات ومؤسسات حكومية عديدة، ( 225 ) من قوالب أختام جهات خاصة مختلفة – أختام سفر ووصول الموانئ مصرية وأجنبية قالب لخاتم شعار الجمهورية ،خاتم ضاغط بشعار الجمهورية ، مجموعة أختام توكيلات بحرية .

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كما تم ضبط فلاشة كارت ميموري مثبت بها كمية من المستندات المزورة وحسابات كشوف بنكية وشهادات خبرة وشهادات جامعية حكومية وأجنبية، (25) جواز سفر بأسماء مختلفة ، ( 20) تأشيرة مقلدة لدول أجنبية ،( 3 ) إقامة منفصلة لدول عربية أجنبية "مقلدة" كمية من أوراق منزوعة من جوازات سفر مصرية مثبت بها بعض أختام السفر والوصول، بعض شهادات التحركات غير مدون بها بيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، مجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم في اصطناع رخصة القيادة الدولية وكذا شيكات بنكية مزورة ومجموعة من شهادات مخالفات مرورية "مزورة". تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية غير مدون بها بيانات .

وضُبط أيضا بعض شهادات وقائع طلاق غير مثبت بيها بيانات ، وصور قيد وفاة وتصاريح دفن ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وغير مثبت بها بيانات ،توكيلات رسمية وعقود ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وغير مثبت بها بيانات، شهادات خبرة بأسماء مختلفة منسوب صدورها لدول أجنبية "مزورة" ، (11) بطاقة رقم قومي بأسماء مختلفة ، (6) كارنيات منسوب صدورها لنقابة المحامين "مزورة"، بعض الصور الضوئية لجوازات سفر مختلفة "مصرية وأجنبية" بعض الصور الضوئية لأختام سفر ووصول، رخصة قيادة "مزورة" ، كارنيه منسوب صدورهما لنقابة الصحفيين "مزورة"، عدد من طوابع الدمغة المقلدة لجهات محلية وأجنبية ،جهاز كمبيوتر، عدد (2) طابعة كمبيوتر، مبلغ مالي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق .