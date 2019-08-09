دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق داخل مطعم بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: سيطرت قوات الحماية بالقاهرة، على حريق نشب بأحد المطاعم بمحيط الحديقة الدولية بمدينة نصر دون وقوع خسائر بشرية. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مطعم في الحديقة الدولية بمدينة نصر. دفعت الإدارة بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتداها للمبان المجاورة للمطعم دون وقوع أية إصابات.

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