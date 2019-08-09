محافظ القاهرة يتابع توافر اللحوم والسلع الأساسية بالمجمعات والمنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار: أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم الخاصة بشركة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية وجهاز خدمات القوات المسلحة. وأشاد محافظ القاهرة - خلال الجولة - بجودة المعروضات وسلامتها واختلاف أنواعها من لحوم بلدية وسوداني وبرازيلي من لحوم الكندوز أو الضأن وإقبال المواطنين عليها نظرا لأسعارها المناسبة. وأكد عبدالعال ضرورة رفع مخلفات الذبائح أولا بأول من أمام المجمعات والمنافذ، وكذلك تكثيف أعمال الرقابة من الشئون الصحية والبيطرية والتموين للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية. Advertisements رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، واللواء عبدالنعيم حامد وكيل مديرية التموين، ورؤساء الأحياء المعنيين، وعدد من قيادات المحافظة. ​ ​

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