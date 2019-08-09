الحكومة تحسم الجدل.. هل تنقل "سوق الجملة" بـ 6 أكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول اعتزام محافظة الجيزة وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في مدينة 6 أكتوبر ونقله إلى مكان آخر.

وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة - أنه تواصل مع محافظة الجيزة التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر، وأن هناك أعمال تطوير داخل السوق وبوابات العبور لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم، وكل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

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وفي السياق ذاته، أكدت محافظة الجيزة أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار الخضراوات والفاكهة، في ظل تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأضافت المحافظة أن الأسعار داخل السوق لم تتأثر بأي زيادات في أسعار المنتجات البترولية، وذلك في ظل توافر الخضراوات والفاكهة داخل السوق بأسعارها العادية، لافتةً إلى أنه تم الاتفاق مسبقاً مع تجار سوق الجملة على إصدار قائمة بالأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة المتداولة بالسوق بشكل أسبوعي؛ للتسهيل على المواطنين في التعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة.

وناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (giza.gov.eg).