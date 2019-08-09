الحكومة تنفي توقف مصانع البتروكيماويات نتيجة تعطل المعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها، ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك).

وأوضح المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مصنع من مصانع البتروكيماويات التابعة للوزارة نتيجة تعطل الآلات والمعدات، وأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف أو مشاكل.

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وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات الرابحة في مصر، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن إغلاق مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) جاء نتيجة عمل الصيانة الدورية المعتادة والمتمثلة في تنظيف مصفاة سحب الضاغط، لافتةً إلى أن ذلك إجراء روتيني ودوري يتم عمله بجميع مصانع الإيثلين بالعالم وليس بشركة (سيدبك) فقط، وقد تم الانتهاء من هذا الإجراء الدوري، وإعادة تشغيل الوحدة بصورة طبيعية، مشيرةً إلى أن شركة (سيدبك) قد حققت أعلى إنتاجية من "البولي إثيلين" حتى منتصف هذا العام منذ عام 2014.

وأهابت الوزارة بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).