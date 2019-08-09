أخبار مصر | "الهجرة" تعلن خطة مشروعات "2019 /2020".. والتركيز على ريادة الأعمال وبرامج التوعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة" تعلن خطة مشروعات "2019 /2020".. والتركيز على ريادة الأعمال وبرامج التوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه في إطار البروتوكولات الموقعة بينها وبين كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة التنمية المستدامة 2030، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن التنمية المجتمعية بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فقد بدأت الوزارة في تنفيذ خطة المشروعات للعام 2019 /2020 بالتركيز على مشروعات ريادة الأعمال بجانب برامج التوعية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن دعم مشروعات التنمية المجتمعية يأتي في إطار أحد المحاور الرئيسية من الدور المنوطة به وزارة الهجرة فى تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2018 – 2022"مصر تنطلق" وفي خطة التنمية المستدامة مصر 2030، ووفقاً للبرامج المعتمدة لوزارة الهجرة بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية واستكمال برامج توعية للشباب وبرامج التوعية الأسرية، بالإضافة إلى برامج الفرص البديلة الإيجابية وبرامج ريادة الأعمال.

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وأضافت وزيرة الهجرة أن الخطة تدعم المساهمة في تخفيف حدة الفقر وخلق فرص عمل في المناطق المستهدفة، وخاصة المناطق التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بإعداد تلك البرامج والمشروعات بالإضافة إلى التدريب الحرفي للمهن ذات الاحتياج بالمحافظات.

ومن جانبه، قال الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لشئون التطوير المؤسسي، إنه من المستهدف أن يستفيد من تلك البرامج عدد 6000 من الشباب والأسر، لافتا إلى أنه تم توفير فرص التدريب الحرفي وريادة الأعمال لعدد 4525 من الشباب والأسر خلال العام الماضي.

وأوضح سليمان أنه تم وضع خطة المشروعات للعام 2019 /2020 ترتكز على المشروعات التي تستهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين وكذلك للأسر بالمحافظات المستهدفة، وتشمل تلك البرامج برامج ريادة الأعمال بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب تقديم جرعة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بكافة البرامج والمشروعات، وذلك لتوفير فرص البدائل الإيجابية للشباب والأسر في ٨ محافظات مستهدفة.