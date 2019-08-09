أخبار مصر | 9 نصائح يجب اتباعها عند شراء لحمة عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 نصائح يجب اتباعها عند شراء لحمة عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الدكتور علي سعد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، جميع المواطنين بعدم شراء أي لحوم مذبوحة خارج المجازر وليس عليها الأختام الحكومية الرسمية.

وأضاف «سعد»، أن ما يحدث من تقاليد عيد الأضحى أن يكون الذبح عند محال الجزارة في الشارع لكي يطمئن صحاب الأضحية أنها آمنة، وهذا خطأ كبير ويتسبب في الكثير من الأمراض، لأن الكشف عن اللحوم يتم على مرحلتين، أولا: مرحلة ما قبل الذبح لأن هناك لأمراض تظهر قبل الذبح لا تظهر بعده، والعكس صحيح.

وشدد عضو مجلس النقابة على الذبح داخل المجازر للحفاظ على صحة المواطنين من الأمراض التي من الممكن أن تتواجد في الأضحية، موضحا أن عدد من الجزارين يقبلون على شراء حيوانات الآناث لرخص ثمنها عن العجول، وبيع لحمها بالأسعار العادية، مؤكدا على أنه من الممكن أن تكون مصابة بالتهاب الرحم الصديدي ولا أحد يستطيع معرفة ذلك غير الطبيب البيطري.

وأشار إلى عدة نقاط يجب توافرها في اللحوم قبل شرائها لضمان سلامتها

- يكون لونها أحمر وردي

- لابد من أن يكون دهونها بيضاء

Advertisements

- لا يوجد بها أي تغيير في خواصها الطبيعية

- الابتعاد عن اللحوم ذات اللون الأصفر الشائب أو الأحمر الغامق

- عدم شراء اللحوم غير المختومة من المجازر الحكومية

- عدم شراء لحوم دهنا يكون أصفر اللون

- عدم شراء لوحة يوجد بها كدمات زرقاء اللون

- عدم شراء لحوم يوجد بها رائحة كريهة

- الابتعاد عن اللحوم الهزيلة وغير المتماسكة وأليافها متفككة