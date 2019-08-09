أخبار مصر | "التعليم العالي": مشروع قومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب وأساتذة الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم العالي": مشروع قومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب وأساتذة الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تقريرًا مقدمًا من د.محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات حول المشروع القومي للياقة البدنية والصحة.

وذلك في ضوء خطة الدولة للنهوض بالرياضة وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة، من أجل الارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، وتوفير فرص الممارسة الرياضية.

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وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، وتعزيز قيم الانتماء، والمواطنة، والولاء للوطن لدى الطلاب، فضلأ عن رفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب؛ للوصول إلى متطلبات الصحة العامة، وكذا إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية، وكذلك تأصيل دور الأنشطة الرياضية؛ لتفعيل الممارسات الإيجابية تجاه الوطن.

وأوضح التقرير أن الفئات المستهدفة من هذا المشروع هم طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والأشخاص ذوي الأعاقة من طلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات.

ولفت التقرير إلى أن البرامج المقترحة تضمنت العديد من المشروعات، منها: المشروع الأول: "الحياة النشطة" مسابقات على مستوى الصفوف الدراسية وتشمل: ( قياس مستوى اللياقة البدنية لكل طالب بالجامعة، عمل متوسط حسابي لكل صف دراسي، عمل خريطة للياقة البدنية على مستوى الجامعات)، والمشروع الثاني: على مستوى الكليات "الطلاب" وتمثل الصفوف الأربعة للكلية، المشروع الثالث: "الأساتذة" وتمثل جميع القطاعات الجامعية، والمشروع الرابع: البطل الذهبي للياقة البدنية على مستوى الجامعات المصرية، بينما يتضمن المشروع الخامس بطولة اللياقة البدنية للطلاب والطالبات الأفارقة.