أخبار مصر | الرئيس السيسي يهنئ المصريين في الخارج بعيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يهنئ المصريين في الخارج بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، اليوم الجمعة: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وتابع: "أتوجه إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد".