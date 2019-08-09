أخبار مصر | مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والسلام والبركات.

وأضاف المفتي أن الأعياد هي فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا، مما يؤكد أن النسيج الوطني المصري واحد وقوي، وأن أهل مصر كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام العيد، أيام فرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين، وأن يسود الرخاء والاستقرار ربوع مصرنا الحبيبة.