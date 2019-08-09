أخبار مصر | الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٩ أيّام.. إنفوجرافيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٩ أيّام.. إنفوجرافيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، إنفوجرافيك؛ لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 2 حتى 9 أغسطس 2019 ):

ونفى المركز ما تدول حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، كما نفى ما أثير حول استخدام مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، كما نفى ما تدول حول طرح التأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية.

ونفى المركز ما أثير حول تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، كما نفى ما انتشر حول بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تدول حولاستثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.