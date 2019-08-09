أخبار مصر | الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٩ أيّام (فيديو جراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٩ أيّام (فيديو جراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بيانا وفيديو لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.

وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 2 حتى 9 أغسطس 2019 ‏):

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ونفى المركز الاعلامي ما تداول حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة ، كما نفي المركز ما أثير حول استخدام مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، كما نفى ما تداول حول طرح التأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية.

ونفى المركز الاعلامي ما اثير حول تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة ، كما نفي المركز ما انتشر حول بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ، ونفي ايضا ما تداول حول استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

كما نفى المركز ما انتشر حول جفاف الترع والمصارف مما يُعرِّض مصر لكارثة زراعية، كما نفى ما اثير حول توقف مصانع البتروكيماويات نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها، ونفى المركز ما انتشر حول وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ 6 أكتوبر، كما نفي ما تداول حول إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، ونفي إيضا ما انتشر حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري.